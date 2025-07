Campo Grande recebe neste sábado o maior tributo ABBA da América Latina

Prepare-se para uma noite de pura nostalgia e emoção! Chega a Campo Grande o espetáculo ABBA The History In Concert, o maior e melhor tributo ao ABBA da América Latina, que será apresentado neste sábado, dia 19 de julho, às 21h, no Palácio Popular da Cultura.

Com banda e orquestra ao vivo, o show tem conquistado crítica e público por onde passa, graças à impressionante qualidade musical e vocal, que remete diretamente ao grupo sueco original. O espetáculo já passou pelos mais importantes teatros e casas de show do Brasil e do exterior, sempre com grande sucesso de público.

ABBA The History se destaca por recriar com fidelidade a magia das canções atemporais do ABBA, com figurinos icônicos, cenografia inspirada nas turnês históricas da banda e uma seleção de intérpretes criteriosamente escolhidos. O repertório traz clássicos como “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Fernando”, “Chiquitita”, “Gimme! Gimme! Gimme!” e “The Winner Takes It All”, entre muitos outros sucessos que marcaram gerações.

No palco, os protagonistas são interpretados por Endi Tupi (Björn), Dona Dama (Agnetha Fältskog), Joe Resend (Benny Andersson) e Paty Andrade (Anni-Frid). Com cerca de 90 minutos de duração, o show mistura nostalgia, euforia, surpresas e muita interação com o público — tornando a experiência ainda mais inesquecível para toda a família.

Os ingressos pode ser adquiridos no Stand Comper Jardim dos Estados, de segunda a sábado, das 13h às 19h ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br ,nos seguintes valores:

– Setor B: R$ 200,00 (inteira) | R$ 100,00 (meia)

– Setores A, C e E: R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia)

– Setores D e F: R$ 160,00 (inteira) | R$ 80,00 (meia)

Informações e reservas também podem ser obtidas pelo (67) 99296-6565 (WhatsApp).

