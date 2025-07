Prefeitura de Campo Grande reativa ponto de apoio para pessoas em situação de rua diante da queda de temperatura

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), irá reativar nesta quinta-feira (17) o Ponto de Apoio para pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. A medida atende à recomendação da Defesa Civil do município, que emitiu alerta para uma queda brusca de temperatura na madrugada de sexta-feira (18), quando os termômetros na Capital devem chegar a 12°C.

A estrutura funcionará exclusivamente para pernoite, das 18h de quinta-feira até as 6h de sexta-feira, com foco no acolhimento de pessoas que recusam o acolhimento permanente nas unidades da Rede de Assistência Social.

Esta será a quinta etapa do projeto emergencial, iniciado em 28 de maio, que já contabiliza 12 dias de atendimento noturno e 648 pessoas acolhidas. Durante as ações anteriores, foram distribuídas 936 marmitas doadas por entidades religiosas e organizações da sociedade civil parceiras.

Mesmo com as temperaturas elevadas nas últimas semanas, a SAS manteve as ações de abordagem e acolhimento, intensificando os esforços no período de inverno para garantir proteção à população mais vulnerável.

O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atua 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados, com foco na região central, viadutos, praças e demais espaços públicos onde há maior concentração de pessoas em situação de rua.

As ações incluem entrega de cobertores, mapeamento de pontos estratégicos e encaminhamentos para os serviços da rede de assistência. Todo o trabalho é realizado com respeito à decisão individual, garantindo o direito de recusa conforme prevê a Constituição Federal.

A população também pode colaborar, informando a presença de pessoas em situação de rua pelos telefones 156, (67) 99660-6539 e 99660-1469, ajudando as equipes a atuarem com maior eficiência.

As unidades de acolhimento da Capital oferecem refeições diárias, alojamento familiar, atendimento psicossocial e articulação com políticas públicas nas áreas de saúde, educação e trabalho. O Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) também presta atendimentos técnicos, orientações, emissão de documentos e oferece acesso à higiene e alimentação.

A secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, destacou o compromisso da gestão em garantir proteção social para quem mais precisa.

“Com essas ações contínuas, a Prefeitura busca garantir que a Assistência Social chegue até às pessoas que ainda têm resistência em aceitar o acolhimento permanente”, afirmou.

