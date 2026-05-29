Operação Janus: Gaeco investiga policiais militares por envolvimento com tráfico e agiotagem em MS

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), por intermédio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), deflagrou, na manhã dessa quinta-feira (28), a Operação Janus, com o objetivo de extinguir crimes praticados por alguns policiais militares em atuação perante a 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, sediada em Ribas do Rio Pardo.

A investigação, foi iniciada nos primeiros meses de 2025, a partir de denúncias apresentadas perante a Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo. A apuração revelou que alguns policiais militares investigados, associaram-se a traficantes locais para praticar o comércio ilícito de entorpecentes.

O trabalho investigativo, que perdurou por 14 meses, demonstrou que os agentes públicos protegiam os criminosos com os quais firmavam parceria, permitindo que comercializassem drogas livremente e até chegavam a usar violência contra inimigos desses traficantes parceiros. Além disso, forneciam drogas para que esses comparsas revendessem, com posterior repasse de lucros, sendo que algumas dessas substâncias eram desviadas de apreensões realizadas em flagrante.

Também foi constatado que policiais militares investigados atuavam na prática ilícita da agiotagem e na cobrança de dívidas entre terceiros, quando eram contratados para empregar ameaças contra os devedores, valendo-se, evidentemente, da condição de servidores da segurança pública.

A operação cumpre quatro mandados judiciais de prisão preventiva e onze de busca e apreensão domiciliar, nas cidades de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo e conta com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado.

O nome da operação faz referência ao deus romano de duas faces – Janus – e simboliza a inversão de papéis verificada na investigação, em que policiais ostentam a importante representação estatal pela frente, mas agem de forma criminosa nos bastidores.

Com informações do MPMS