Na liderança da corrida pelo CREA MS, Vânia Mello apresenta conquistas do triênio e aponta ações para o próximo mandato

Em menos de 24 horas, os filiados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) vão às urnas para a escolha da presidente que vai conduzir a instituição nos próximos anos. Com uma folha de serviços de excelência prestados à frente do CREA, a candidata e atual presidente, Vânia Mello se mantêm à frente nessa corrida eleitoral.

Vânia possui história de superação e, de quebra de paradigmas dentro do seu ambiente de trabalho, que possibilitou de forma histórica ser eleita presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) no triênio 2020 a 2023.

Primeira mulher a candidatar-se ao cargo e primeira a assumir a presidência nos 40 anos de existência do Conselho, nacionalmente, as mulheres integrantes do Sistema Confea/Crea são 18,7% do total de profissionais registrados. Em Mato Grosso do Sul, dos 14.755 profissionais registrados, elas são 3.053, 20% do total.

A engenheira agrimensora tem em seu histórico, duas décadas dedicadas à formação de novos profissionais. Vânia foi professora universitária, além de anos no serviço público estadual, função que assumiu após passar no concurso público, na década de 1990.

A liderança da corrida eleitoral se deve a inúmeras ações tomadas pela presidente nesse último triênio frente ao CREA, para o Engenheiro Agrônomo Valdemir Laura, “A seriedade do trabalho, transparência na gestão, ampliação dos serviços e inclusão do interior do estado nas ações do CREA/MS foi o que me motivou em ter a Vânia Mello como minha candidata a presidente, por acreditar em uma instituição forte e democrática”, aponta Valdemir em relação ao motivo de votar na Vânia.

Vânia obteve muitas conquistas nesse período;

CONQUISTOU pagamento justo para a classe, seguindo o piso salarial.

DIGITALIZOU todos os processos da entidade.

CRIOU a Sala Multimídia no CREA-MS.

DOMINOU os métodos para concretizar projetos.

REALIZOU tudo que prometeu na campanha anterior.

Além de apresentar as ações realizadas em seu mandato, Vânia acredita que ainda exista muito o que se fazer, “Sei a importância que é estar como presidente desta instituição tão importante para a construção e desenvolvimento do nosso estado, por este motivo e em respeito aos nossos filiados, sempre me dediquei para fazer todas as entregas apresentadas por nós em nosso primeiro mandato na instituição”, conta Vânia em relação as ações realizadas no primeiro triênio. “E por saber como se faz, apresento nossas próximas ações que pretendo dar continuidade assim que for reconduzida ao final deste pleito eleitoral, com a confiança de todos os nossos filiados e por acreditar que juntos podemos construir uma sociedade e um Sistema Confea/Crea cada vez mais justo, igualitário e democrático”, finaliza Vânia, apresentando as propostas para um próximo mandato.

Novas ações para VALORIZAR os profissionais;

Inauguração da Universidade do CREA – UNICREA.

Transmissão de CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS ONLINE na Sala Multimídia.

Transformação das inspetorias em Casa do Profissional do CREA-MS.

BAIXAde ART Automática pelo próprio profissional.

AVANÇAR com o Programa CREA-Jr.

PROGRAMA JOVEM PROFISSIONAL, com banco de vagas e treinamentos para recém-formados.

Agenda MENSAL de debate entre profissionais e sociedade.

Treinamentos da equipe do CREA-MS. REPRESENTANTES do CREA-MS por cidade, eleitos por profissionais locais.

Treinamento ONLINE semanal dos nossos processos.

PRESENÇA permanente em eventos públicos ou privados.

Banco de Talentos para SUPRIR as demandas da sociedade.

Lutar pelo FORTALECIMENTO das entidades de classe.

Intensificar a fiscalização para combater o TRABALHO LEIGO.

Sobre a Candidata

Vânia Mello é natural de Bela Vista e residente em Campo Grande desde 1985. Formada em Engenharia de Agrimensura, Vânia também é Especialista em Geociências e Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Desde 1992 atua como Engenheira Agrimensora na Agraer/Semagro, órgão onde também já ocupou o cargo de Chefe do Setor de Cartografia.

Foi professora na Uniderp durante 22 anos. No Crea-MS foi diretora-administrativa e também conselheira por 6 mandatos.

Possui vários trabalhos técnicos apresentados em congressos nacionais e internacionais na área de Cartografia, e inúmeras homenagens recebidas, entre elas o reconhecimento de turmas formandos de Engenharia e Arquitetura.

Eleição

As eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua neste ano, pela primeira vez em seus 90 anos de história, será realizada de forma virtual, no dia 17 de novembro, das 7h às 18h, horário de Mato Grosso do Sul, no site www.votaconfea.com.br