II Jormed: Dr. Victor Rocha é convidado para participar da Jornada de Medicina da UEMS

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) foi convidado para participar da III Jormed – Jornada de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, a ser realizada de 01 a 03 de março de 2024.

Segundo a presidente do Centro Acadêmico, Beatriz Açami o convite foi realizado em virtude do trabalho realizado por meio do projeto Casa Rosa, idealizado pelo vereador Dr. Victor Rocha. “Além de compartilhar a experiência do Projeto Casa Rosa, onde o Dr. Victor Rocha é o médico mastologista, queremos que ele comente sobre a experiência entre a Política e a Medicina”, relatou.

Para o vereador Dr. Victor Rocha é uma alegria poder compartilhar a experiência exitosa do Projeto Casa Rosa. “Apresentar a Casa Rosa é mostrar que se é possível oferecer o que há de melhor na mastologia no Sistema Único de Saúde (SUS). As pacientes têm acesso a consultas, exames, punções, biópsias e encaminhamento para o tratamento de maneira ágil, facilitando assim a cura do câncer de mama”.

Outro diferencial da Casa Rosa, segundo o Dr. Victor Rocha é que a paciente entra apenas uma vez no Sistema de Regulação (SisReg). “Nossa intenção é mostrar através do atendimento da Casa Rosa para que as mulheres podem realizar as suas consultas, exames, punções e biópsias de forma ágil e em um único lugar e entrando apenas uma única vez no Sistema de Regulação (SisReg). Acabando assim com a espera de mais de 2 anos na fila do SUS”, argumentou.

Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a inauguração até 10 de novembro de 2023, a Casa Rosa realizou 6.846 atendimentos (entre primeira consulta e retorno), 2292 ultrassonografias, 1172 mamografias, 1061 biópsias de mama e 40 cirurgias de mama. Com 130 casos diagnosticados de câncer de mama, que já foram encaminhados para o devido tratamento.

