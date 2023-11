Circuito de mountain bike acontece no domingo em Corumbá

A 2ª etapa do Circuito Funec de Moutain Bike em Corumbá 2023 será neste domingo, 19 de novembro. O evento visa incentivar a prática esportiva, lazer e saúde na cidade.

Programação e Categorias

A largada da disputa está prevista para às 07 horas na praça do bairro Nova Corumbá, parte alta da cidade.O percurso passará por trechos dos assentamentos da região rural de Corumbá.

As categorias são: Turismo e Sport (Masculino e Feminino), a etapa terá como tempo de corte 04h30m. O atleta que ultrapassar o tempo de corte, poderá ser retirado do percurso pelo carro de apoio da organização.

Receberão medalhas por etapa os três primeiros colocados na Geral Sport feminino e masculino; Geral Turismo feminino e masculino e também os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária.

O circuito é promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).

