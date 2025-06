Assalto a celular leva polícia a prisão de quatro homens na zona sul de Campo Grande

Grupo foi localizado em bairros diferentes e mantinha celulares de origem suspeita em uma casa

Um assalto cometido em plena tarde de sexta-feira (27) terminou com quatro homens presos na madrugada deste sábado (28), em Campo Grande. O roubo de um celular levou equipes da Polícia Militar a desmantelar um grupo suspeito de atuar na receptação e circulação de aparelhos com origem duvidosa.

A vítima relatou que dois homens em uma motocicleta Honda Biz branca a abordaram e tomaram o celular sob ameaça. Um dos assaltantes vestia uma camiseta do Corinthians. Horas depois, já durante a madrugada, policiais da Rotac localizaram a dupla circulando no bairro Nhanhá. A moto estava com ligação direta, sem chave.

Na abordagem, Rafael Freitas de Santana dos Santos, de 20 anos, carregava um celular sem chip, cuja procedência não foi explicada. Ele estava com Gustavo Fernandes Machado, de 19. Ambos confessaram ter participado do roubo e levaram os policiais até uma casa onde outros integrantes do grupo estariam.

No endereço citado, na Vila Morumbi, foram encontrados Jorge Henrique Passos dos Santos, de 19 anos, e Edson Paulo de Arruda Junior, de 43. Três celulares sem comprovação de origem foram apreendidos no local.

O grupo foi encaminhado à Depac Cepol e autuado em flagrante por roubo qualificado, devido à atuação em conjunto. A motocicleta foi levada para a Derf, que vai apurar o envolvimento do quarteto em outros crimes semelhantes registrados na região.

