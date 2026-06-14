Mutirão no Hospital de Câncer Alfredo Abrão vai realizar mais de 2,3 mil procedimentos oncológicos em Campo Grande

Campo Grande recebe nesta segunda-feira (15) mais uma etapa do programa Vira CG Saúde, com a realização do Dia D no HCAA (Hospital de Câncer Alfredo Abrão). A iniciativa tem como objetivo acelerar o atendimento de pacientes que aguardam procedimentos especializados na rede pública de saúde.

Ao todo, estão programados 2.313 procedimentos, incluindo cirurgias de oncologia ortopédica, urologia, mamoplastias e intervenções nas especialidades de cabeça e pescoço. Também serão realizados exames diagnósticos, tratamentos especializados, sessões de radioterapia e procedimentos de hemodinâmica.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, a ação busca reduzir o tempo de espera e garantir mais agilidade aos tratamentos de pacientes que dependem do SUS (Sistema Único de Saúde).

“A saúde não espera. Nossa prioridade é cuidar das pessoas e dar agilidade aos tratamentos especializados. Por meio do Vira CG Saúde, unimos forças com instituições de excelência para reduzir o tempo e entregar um atendimento mais humano e eficiente a quem necessita da rede pública”, afirmou.

O Vira CG Saúde é uma estratégia da Prefeitura de Campo Grande voltada à ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas. Com investimento superior a R$ 60 milhões, o programa prevê a realização de mais de 24,8 mil atendimentos em instituições parceiras da Capital.

Além do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, participam da iniciativa entidades como Cotolengo, Funcraf, Hospital do Pênfigo, Maternidade Cândido Mariano e Hospital São Julião.

As atividades desenvolvidas no HCAA contam com apoio financeiro da bancada federal, que destinou R$ 7,5 milhões por meio de emendas parlamentares para reforçar a capacidade de atendimento da unidade.

O encaminhamento dos pacientes ocorre por meio do Sisreg (Sistema de Regulação), gerenciado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Os pacientes convocados para a triagem ortopédica devem comparecer ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão, localizado na Rua Marechal Rondon, no horário indicado em suas guias de regulação.

Michelly Perez

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