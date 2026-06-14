Produtores rurais têm três dias para pagar taxa do CCIR 2026 e evitar pendências cadastrais

Documento é obrigatório para operações como venda de imóveis rurais, financiamentos bancários e inventários. Prazo para regularização termina em 17 de junho

Os produtores rurais têm apenas três dias para realizar o pagamento da taxa cadastral do CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) 2026.

A regularização é necessária para garantir a validade do documento e manter a situação cadastral do imóvel em conformidade junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Os produtores rurais devem ficar atentos: o prazo para pagamento da taxa do CCIR 2026 encerra em 17 de junho

O CCIR é o documento que comprova a regularidade cadastral do imóvel rural no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), administrado pelo Incra. A emissão do certificado referente ao exercício de 2026 foi disponibilizada neste mês e deve ser acompanhada do pagamento da taxa de serviços cadastrais dentro do prazo estabelecido.

A atualização é fundamental para evitar transtornos futuros, já que o documento é exigido em diversas operações relacionadas à propriedade rural e também para o acesso ao crédito rural.

Entre as principais situações em que o CCIR é obrigatório estão a transferência, venda ou arrendamento do imóvel rural; o desmembramento ou remembramento de áreas; partilhas decorrentes de divórcios ou inventários; constituição de hipotecas; e obtenção de financiamentos bancários.

Devem emitir o documento os proprietários ou possuidores de imóveis rurais cadastrados no SNCR e com os dados atualizados. O certificado possui validade de um ano.

A emissão do CCIR pode ser realizada pela internet ou presencialmente em uma unidade de atendimento do Incra. Os produtores que ainda não emitiram ou validaram o documento devem providenciar a regularização o quanto antes para evitar pendências cadastrais e garantir o acesso aos serviços que exigem a apresentação do certificado.

De acordo com as regras do Incra, o vencimento da Taxa de Serviços Cadastrais ocorre 30 dias após a data de lançamento. Débitos não quitados estão sujeitos à cobrança de multa e juros de mora, conforme previsto na Lei nº 8.022/1990, com atualização automática dos valores pelo sistema.

Mais informações e a emissão do documento podem ser consultadas no portal oficial do governo federal Emissão do CCIR – Gov.br.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram