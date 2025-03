Babá deve ser autuada por homicídio culposo, segundo delegado

A cuidadora do menino de 1 ano e 11 meses que morreu afogado nesta quinta-feira (20) na piscina de sua residência, no bairro Indubrasil, em Campo Grande, deve ser autuada por homicídio culposo, segundo o delegado responsável pelo caso, Roberto Morgado, da da DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente). “Não surgiu nenhuma informação sobre maus-tratos, mas, a princípio, tudo está se encaminhando para ela ser autuada por homicídio culposo”, explicou.

O caso ocorreu por volta das 11h30 e, segundo informações do delegado, uma outra criança que também fica sob o cuidado da babá a acionou e avisou sobre o ocorrido. “A última vez que ela viu a criança, ela estava brincando num balanço na frente do quintal. E aí ela foi fazer algo dentro da casa, diz ela que só demorou alguns minutos. E, de repente, uma outra criança, um pouco mais velha, uma menina, chamou-a e falou que a vítima, esse menino de um ano e 11 meses, estaria na piscina”.

De acordo com o delegado, a cuidadora, juntamente com uma vizinha, foi quem pegou a criança da piscina, a socorreu e a levou para uma unidade de saúde. “Segundo o relato, a criança ainda estava com vida. Já na unidade de saúde tentaram a reanimação dela, por um bom período, mas não conseguiram”, disse.

A perícia, a Polícia Militar e o delegado estiveram na residência fazendo levantamentos para investigação do caso. “A piscina é bem rasa, uns 30 centímetros apenas, mas foi o suficiente para a criança se afogar”, finalizou.

Rafaela Alves e Biel Gill

