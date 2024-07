Sul-mato-grossense acerta a quina e leva R$ 63 mil na mega-sena

Uma aposta feita na lotérica da cidade de Amambai, distante 358 quilômetros de Campo Grande, bateu na trave e quase levou para casa o prêmio de R$ 4 milhões da mega-sena, sorteada na noite deste sábado. O jogador sortudo acertou cinco números.

Com a aposta, a pessoa levará para casa a quantia de R$ 63,4 mil. Os números sorteados foram 22, 27, 30, 43, 51 e 56. Outras 35 apostaram também acertaram a quina e recebem do mesmo valor do concurso 2746.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões. O próximo sorteio acontece na terça-feira (9). Houve, também, aqueles que acertam quatro dezenas e ganharam, cada um, R$ 1.277,07.

Em Mato Grosso do Sul, 36 apostas acertaram as quatro dezenas. Para acessar a lista de ganhadores, basta acessar o site Loterias Caixa.

