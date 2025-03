Governo enviará ao Congresso projeto de isenção do IR para quem ganha até R$5 mil

Medida pode beneficiar até 10 milhões de trabalhadores e foi promessa de campanha de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o governo enviará, na próxima semana, um projeto de lei ao Congresso Nacional para ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil mensais. O anúncio foi feito durante um evento de entrega de ambulâncias em Sorocaba (SP).

“Nós vamos anunciar, dia 18 [terça-feira], que quem ganha até R$ 5 mil não pagará mais imposto de renda nesse país”, declarou Lula, ressaltando que considera a medida uma questão de justiça social.

O presidente criticou o sistema atual de tributação, argumentando que os mais pobres são os que mais sofrem com a cobrança automática do imposto na folha de pagamento. “A verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar”, disse.

Atualmente, a isenção do IR vale para quem recebe até R$ 2.259,20. Com um desconto adicional autorizado pela política de valorização do salário mínimo, o limite efetivo de isenção sobe para R$ 2.824. Caso a proposta do Governo seja aprovada, mais 10 milhões de pessoas ficarão isentas do tributo, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A mudança na tabela do Imposto de Renda era uma promessa de campanha de Lula e deve ser uma das prioridades do Governo no Congresso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram