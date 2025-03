Mulher faz denúncia na polícia e acusa vizinha após cães serem envenenados

Na tarde da última sexta-feira(07), uma mulher fez uma denúncia na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) após seus três cães serem envenados no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

Ela disse que os três animais foram envenenados com pedaços de mortadela jogados no quintal e um dos cães morreu. Segundo ela, os restos da mortadela exalavam forte odor de veneno.

Em sua denúncia ela ainda complmente dizendo que viu uma escada encostada no muro de sua casa próxima do local, onde os restos de comida foram encontrados.

De acordo com o Dourados News, a mulher disse que em 2021 três cachorros dela também foram envenenados e um deles morreu. Além disso, anos depois, um gato desapareceu. Ela acusa a vizinha pelo crime mais recente contra os animais.

O caso foi registrado na Depac como pratica de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal.

