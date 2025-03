No Dia Internacional da Mulher, Governo de MS anuncia oportunidades de capacitação profissional

Neste sábado (08), foi divulgada uma lista de cursos focados no aperfeiçoamento profissional, capacitação e independência financeira para as mulheres sul-mato-grossenses.

Os cursos abrangem diversas áreas do conhecimento, proporcionando ferramentas essenciais para que as participantes possam desenvolver novas competências, ingressar no mercado de trabalho ou empreender com mais segurança. Esta iniciativa visa não apenas qualificar, mas também fortalecer a presença feminina em diferentes setores da economia.

Serão ofertados cursos nas modalidades online e presencial, sendo os presenciais nos municípios de Campo Grande, Amambai, Coronel Sapucaia, Eldorado, Laguna Carapã, São Gabriel do Oeste, Nova Andradina, Maracaju e Ponta Porã. Para se inscrever basta acessar o link: www.sec.ms.gov.br/cursos.

A ação é realizada pela SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com o Sebrae/MS.

“Segundo dados da Agência Brasil, 10,1 milhões de mulheres atuam à frente de seu próprio negócio. O empreendedorismo feminino vem se fortalecendo cada vez mais. E mulheres autônomas e conscientes de seus direitos estão mais preparadas para combater a discriminação e a violência de género. Nosso papel é fortalecer a cidadania feminina contribuindo para políticas públicas mais inclusiva. Que possamos chegar aos 79 municípios promovendo um futuro com mais equidade e com oportunidades”, ressalta a secretária de Estado da Cidadania Viviane Luiza.

“O sucesso acontece quando a oportunidade encontra a determinação, e é isso que buscamos com mais esta parceria com o Governo do Estado. Estamos criando oportunidades para mulheres que desejam ingressar no mercado de trabalho ou empreender. As empreendedoras, que representam 36% dos empresários em Mato Grosso do Sul, enfrentam desafios diários na gestão de seus negócios. Capacitar essas mulheres é essencial para fortalecer a competitividade das empresas, garantindo sua continuidade ou ampliando suas oportunidades no mercado. Isso é fundamental para a independência financeira dessas mulheres”, afirma a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Mês de Março

Alusiva ao Dia Internacional da Mulher, a campanha do mês de março do Governo do Estado visa valorizar as mulheres e reconhecer a sua participação no desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul.

Com o slogan ‘Todas Diferentes. Todas Importantes – Cidadania e Autonomia’, a iniciativa coloca em pauta o protagonismo da mulher sul-mato-grossense, com o objetivo destacar a importância da cidadania e autonomia das mulheres, promovendo a igualdade de gênero, o empoderamento e o empreendedorismo.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

