Dia Internacional da Mulher: Casa Rosa mostra que cuidar da saúde é respeitar direitos

O Projeto é um Exemplo de Política Pública que Valoriza a Saúde da Mulher No Dia Internacional da Mulher, celebramos não apenas as conquistas femininas, mas também os avanços em políticas públicas que fazem a diferença na vida de milhares de mulheres. Em Campo Grande, um grande exemplo dessa transformação é a Casa Rosa, projeto idealizado pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha.

Com mais de três anos de atuação, a Casa Rosa se tornou referência nacional ao garantir atendimento ágil e humanizado para mulheres na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Mais do que um projeto, a Casa Rosa se consolidou como uma política pública eficaz, demonstrando que, com dedicação e gestão eficiente, é possível zerar filas de espera e oferecer saúde de qualidade pelo SUS.

Graças ao trabalho de Dr. Victor Rocha, cerca de 9 mil mulheres foram atendidas, com 175 diagnósticos de câncer precoces, aumentando as chances de cura. A iniciativa provou que o cuidado com a saúde da mulher deve ser prioridade e inspiração para todo o país. “Nosso compromisso é salvar vidas e garantir que toda mulher tenha acesso à saúde de qualidade.

A Casa Rosa mostra que políticas públicas bem estruturadas podem transformar realidades e servir de modelo para outras cidades”, destaca Dr. Victor Rocha. Neste 8 de março, a luta pela valorização da mulher também passa pela defesa de uma saúde pública eficiente e humanizada.

A Casa Rosa segue firme nesse propósito, garantindo que cada mulher tenha o cuidado e o respeito que merece. “Saúde é direito de todas. Seguimos juntos nessa missão!”, finalizou Dr. Víctor Rocha.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram