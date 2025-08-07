Homem é atacado por onça ao tentar salvar cães no quintal de casa em Corumbá

Um homem, identificado como Valdinei da Silva Pereira, de 57 anos, foi atacado por uma onça na noite dessa quarta-feira (6), em Corumbá (MS), cidade no Pantanal. No entanto, ele só pediu ajuda na manhã de hoje (7), quando foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A vítima está internada no pronto-socorro da Santa Casa da cidade, onde passará por exames e ficará em observação.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Valdinei mora na região do Mirante da Capivara, às margens do rio Paraguai. Para a equipe de resgate, ele contou que a onça o atingiu com um tapa no rosto. O ataque aconteceu quando o homem saía para o trabalho, por volta das 21h, e foi tentar resgatar os cães.

Valdinei teve arranhões no rosto, ferimento na testa, corte no nariz e machucado no olho direito. Segundo os bombeiros, ele também relatou fortes dores no peito. Os militares informaram que havia muito sangue próximo à casa da vítima.

De acordo ainda com a equipe, apesar da tentativa, a onça atacou e matou três cachorros. No momento do resgate, o homem estava consciente e orientado.

A Polícia Militar Ambiental informou que não foi acionada pela população e nem pelo Corpo de Bombeiros. Além disso, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) afirma não ter sido oficialmente informado sobre o caso até o momento.