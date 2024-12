MSGÁS comemora gasoduto no Vale da Celulose, expansão da Rede e oferta do GNV

Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul consolida primeiros projetos de expansão e avança na transição energética

O ano de 2024 foi marcado por importantes avanços da MSGÁS em sua missão de promover a transição energética e consolidar seu papel como protagonista no desenvolvimento econômico e ambiental de Mato Grosso do Sul. Sob a liderança da CEO Cristiane Schmidt, a Companhia deu passos significativos rumo à sustentabilidade e ao fortalecimento de sua infraestrutura de distribuição de gás natural, com iniciativas que integram crescimento econômico, redução de emissões de poluentes e inclusão de fontes renováveis.

Um dos destaques foi o fechamento de contrato de longo prazo para fornecimento de gás natural à nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência. O projeto, que prevê investimento de R$ 166 milhões na construção de um ramal de 125 quilômetros, também permitirá a expansão da oferta de GNV para o transporte pesado na Rota da Celulose. Este é um marco para o setor florestal e reafirma a posição da MSGÁS como fornecedora estratégica de energia para grandes indústrias.

A expectativa da retomada do projeto da fábrica de nitrogenados da Petrobrás, em Três Lagoas, também é mais um ingrediente positivo na esteira de crescimento sustentado da companhia, que comemora um ciclo de recorde de ligações unidades consumidoras ultrapassando total de 22 mil clientes e mais de 500 km de redes de canalização de Gás Natural em Campo Grande e Três Lagoas. Além de premiações pela excelência de serviços prestados.

O reposicionamento do GNV no portifólio da companhia está a pleno vapor com previsão de novos postos de abastecimento em cidades estratégicas, a começar com Três Lagoas, cuja previsão de instalação é para março de 2025. Em novembro, parceria da MSGÁS, prefeitura de Campo Grande, consócio Guaicurus e fábrica Scania, foi possível testar um Ônibus e um caminhão movidos a GNV.

Ônibus movido 100% a GNV começa a ser testado em Campo Grande

Outro avanço significativo foi a Chamada Pública para aquisição de biometano, reforçando o compromisso da Companhia com a transição para uma matriz energética menos poluente. O biometano, produzido a partir do biogás de usinas sucroalcooleiras, aterros sanitários e suinocultores, é uma das apostas para atender à crescente demanda por combustíveis renováveis em Mato Grosso do Sul.

Cristiane Schmidt enfatizou que 2024 foi um ano de realizações importantes, mas também de preparação para os desafios futuros: “A Companhia, como concessionária de insumo essencial, entende que deve contribuir não só garantindo energia, mas também promovendo a melhoria da qualidade de vida. Estamos comprometidos em ampliar o acesso ao gás natural e compartilhar seus benefícios econômicos, sociais e ambientais, integrando nossa atuação às metas de descarbonização e desenvolvimento sustentável, preconizadas pelo governador Eduardo Riedel”.

O planejamento para 2025 inclui três pilares: garantir insumos para o crescimento econômico do Estado, assegurar uma gestão competitiva e lucrativa e investir em fontes renováveis de energia. A renovação da concessão até 2058 também figura como prioridade, visando garantir a continuidade dos projetos estruturantes e a segurança do mercado.

A MSGÁS também se destaca como parceira estratégica no cenário internacional, com iniciativas voltadas à importação de gás da Argentina e à expansão do mercado. “Estamos inteiramente comprometidos com o futuro, atuando como agentes de mudança e promovendo soluções energéticas para todos os segmentos, sempre alinhados à política do Governo do Estado com foco aos desafios ambientais e às demandas do crescimento econômico”, concluiu Cristiane Schmidt.

Com informações da MSGás.