Renato Tommaso, músico do Jota Quest, morre aos 54 anos

Morreu ontem (29), aos 54 anos, Renato Tommaso, músico e roadie da banda Jota Quest. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do músico.

A causa da morte não foi confirmada e o funeral teve inicio às 13h e vai até às 16h da tarde de hoje (30), no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para ocorrer às 16h30.

Renato deixou a esposa com quem era casado há 29 anos, e uma filha, de 26 anos. Membros da banda Jota Quest lamentaram a morte do parceiro nas redes sociais.

“Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, super profissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que viesse à tona. Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você meu amigo! Nossas sinceras condolências à Dani , à forte Renata e a todos os familiares e amigos. Vá em paz, amigo!!!”, diz a publicação no perfil oficial da banda, feita na noite de ontem e assinada por “Família Jota Quest”.

Com informações do G1

