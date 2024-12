Rio Paraguai registra maior nível para o mês de dezembro dos últimos cinco anos

O rio Paraguai atingiu uma marca emblemática no sábado, 28 de dezembro. A régua de medição do Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste, do 6° Distrito Naval da Marinha, mostrou que o nível do rio chegou a 1 metro e 10 centímetros na estação de Ladário.

É a maior altura para o período em cinco anos. Em 2019, nessa mesma data, o rio media 1,05 metro. Naquele ano, o pico da cheia foi 3,92 metros nos dias 17 e 18 de julho. A última vez que o rio superou os 4 metros em Ladário foi no dia 23 de julho de 2023 com marca de 4,24 m.

A marca é emblemática porque pode indicar que a bacia está iniciando um novo ciclo após enfrentar a maior seca da história, com o rio medindo 69 centímetros negativos (-69 cm) no dia 17 de outubro, na régua de Ladário, que registra o comportamento do rio Paraguai desde 1900.

A altura de 1 metro e 10 centímetros supera o previsto pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que em seu último boletim – datado de 26 de dezembro – apontava que “considerando os anos mais críticos do histórico como referência, é provável que Ladário se mantenha abaixo de 100 cm até aproximadamente a primeira quinzena de janeiro/2025”. O SGB indica ainda que na régua de Ladário, o rio Paraguai atingiu a zona de normalidade e tendência de elevação.

A estação de Ladário, onde está instalado o Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste do 6° Distrito Naval, é considerada um termômetro para medir o grau de cheia e seca no bioma Pantanal. A maior cheia do século passado ocorreu em abril de 1988, quando o rio Paraguai atingiu a marca de 6,64 metros na régua de Ladário.

De acordo com Serviço Geológico do Brasil, segundo a classificação do Relatório Final do Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado do Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai (ANA/GEF/PNUMA/OEA), para que seja considerada “cheia”, o nível do rio na estação de Ladário precisa atingir no mínimo 4 metros. Com variação até 5 m é considerada “cheia pequena”. Entre 5 m e 6 m, “cheia normal” e, a partir desse nível, “cheia grande” ou “super cheia”.

Nesta segunda-feira, 30 de dezembro, o rio Paraguai subiu mais dois centímetros, marcando 1,12 metro na régua de Ladário.

Por Diário Corumbaense

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram