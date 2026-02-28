Capital terá cinco interdições viárias para eventos no fim de semana

A Prefeitura de Campo Grande informou que cinco vias da cidade serão interditadas entre sábado (28) e domingo (1º) para a realização de feiras, eventos religiosos e atividade comunitária. As intervenções serão coordenadas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande).

Segundo a administração municipal, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos participantes e organizar o fluxo de veículos nas regiões afetadas. As interdições ocorrerão em diferentes bairros, conforme a programação de cada evento.

Interdições no sábado (28)

No sábado, três vias terão bloqueios temporários:

– Avenida Joana D’Arc, entre as ruas Casa Paraguaia e Barão de Jundiaí, das 17h às 22h, para a realização da Feira de Obá.

– Rua Charlote, nº 1659, entre as ruas Anajuba e Charisma, das 8h às 22h, devido a um evento religioso.

– Rua Clevelândia, nº 754, entre as ruas Cabedelos e Caratinga, das 15h às 21h, para a 7ª edição da Paquera nos Bairros.

Interdições no domingo (1º)

No domingo, outras duas vias serão interditadas:

– Rua Barão de Ubá, entre as ruas Dona Zulmira e José Nogueira Vieira, das 7h às 12h, para a realização de um evento comunitário.

– Rua Jussara, entre as ruas Kalil Naban e Itaguassu, das 7h às 14h, em razão de um evento religioso.

A Prefeitura orienta os condutores a redobrar a atenção ao trafegar pelas imediações das áreas interditadas, respeitar a sinalização provisória instalada pela Agetran e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas nos horários informados.

A recomendação é que moradores e comerciantes das regiões impactadas também se programem com antecedência para evitar transtornos durante o período das interdições.

