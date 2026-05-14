Entre bancas, trocas e roubo de figurinhas! Febre das figurinhas da Copa do Mundo movimenta Campo Grande e ganha força com estreia de “O Gênio do Crime”

A produção acompanha a história da “Turma do Gordo”, que precisa desvendar um esquema de falsificação de figurinhas da Copa em São Paulo, em meio a perseguições, mistérios e disputas com o irreverente detetive Mister Mistério, personagem interpretado por Marcos Veras. Com classificação indicativa de 12 anos, o longa mistura aventura, humor e nostalgia para os fãs do futebol.

Em Campo Grande, o clima do filme já encontra eco nas bancas e papelarias da cidade. A procura pelos álbuns e figurinhas da Copa do Mundo começou antes mesmo do torneio e já movimenta colecionadores, crianças e torcedores apaixonados por futebol.

Diferente da trama retratada no cinema, não há relatos de roubos ou esquemas envolvendo figurinhas raras na Capital, mas a corrida para completar as páginas do álbum cresce a cada dia, principalmente atrás das chamadas “figurinhas difíceis”.

A tradição de colecionar figurinhas segue como um fenômeno cultural entre brasileiros de diferentes idades. A cada lançamento de Copa do Mundo, aumenta a movimentação em pontos de venda e também os encontros de troca entre colecionadores. O lançamento de O Gênio do Crime reforça justamente essa relação afetiva entre futebol, memória e diversão, trazendo para as telonas um universo que continua vivo nas ruas e bancas de Campo Grande.

‘Clientes de Copa’

O movimento na Banca Elite de Geovani Gonzaga Viegas ganhou novos contornos com a chegada do álbum oficial da Copa. Segundo ele, o lançamento nacional aconteceu no fim de abril e rapidamente transformou a rotina do local, com um aumento expressivo nas vendas e no fluxo de clientes. Entre capas simples, versões douradas e figurinhas raras, o clima é de reencontro entre colecionadores antigos e novos apaixonados pelo universo das figurinhas.

“Já tem clientes que vêm aqui de quatro em quatro anos comprar direto comigo. Eu até brinco que são ‘clientes de Copa’. O mais marcante é que eu vendia para eles quando eram crianças, e hoje eles trazem os filhos”, afirma.

As figurinhas especiais, conhecidas como “Legends”, se tornaram o grande desejo dos colecionadores nesta edição. Com versões em prata, bronze e ouro, elas aparecem raramente nos pacotes e já movimentam negociações entre os frequentadores da banca. Além disso, os encontros de troca realizados aos finais de semana ajudam a manter viva a tradição que atravessa gerações.

“O mais divertido são as trocas de figurinhas. O pessoal vem, se reúne, se diverte… é muito legal. Inclusive, essas Legends já estão sendo negociadas entre R$35 e R$80 reais, dependendo da figurinha. O album em capa normal está saindo por R$ 25. Nos sábados temos troca de figurinhas o dia todo e no domingo até as 18h”, conta Giovani

Troca troca de figurinhas

O clima de Copa também tomou conta da Livraria Leitura comandada por Wander Cesar, localizada no shopping, que registrou um aumento significativo no movimento desde o início das vendas do álbum. O espaço foi preparado especialmente para receber o público, com mesas temáticas, decoração, vuvuzelas, além de álbuns em versões capa dura e tradicional e uma grande variedade de figurinhas disponíveis para os colecionadores.

“Sim. Tivemos um aumento significativo. Mesmo não tendo as figurinhas nos primeiros dias, tivemos uma procura muito grande. Depois que chegou, comprovou mais ainda. É um grande sucesso”, afirma César.

Na Livraria Leitura, as irmãs Maria Tereza de oito anos e Maria Rita de 13 anos, participaram da movimentação de troca de figurinhas que tomou conta do espaço durante a semana. Entre álbuns abertos, figurinhas espalhadas pela mesa e negociações animadas, as duas procuravam completar principalmente as páginas da seleção brasileira e as versões brilhantes, consideradas mais raras pelos colecionadores.

“A gente tá trocando bastante. Compramos aqui mesmo e estamos procurando mais as do Brasil. As brilhantes são as mais difíceis. A parte mais divertida é completar o álbum e trocar as repetidas”, destaca Maria Tereza.

As irmãs também contaram que o hábito de colecionar já faz parte da rotina há alguns anos. Enquanto folheavam os álbuns e comparavam as figurinhas repetidas, lembraram de outras edições da Copa que acompanharam desde pequenas, mantendo viva a tradição entre amigos e família.

“Nós colecionamos desde mais novas. Tenho álbum de outras Copas também, como o de 2018 e 2022. É muito legal encontrar outras pessoas para trocar e conversar sobre futebol, gostamos muito do clima de interação”, diz Maria Rita.

Como parte das ações de patrocínio da Copa do Mundo da FIFA 2026™, a Visa e o Banco do Brasil lançaram uma iniciativa especial de troca de figurinhas do álbum oficial em 45 shoppings espalhados pelo país.

Em Mato Grosso do Sul, a ação acontece no Shopping Campo Grande, que passa a receber torcedores e colecionadores a partir de 15 de maio em espaços preparados para encontros, trocas e interação entre fãs do futebol.

“A Copa do Mundo da FIFA 2026™ é sobre muito mais do que os 90 minutos de jogo, é sobre os momentos que a gente guarda para sempre”, afirmou Carla Mita, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil. “Ao levarmos espaços de troca de figurinhas para os shoppings, queremos aproximar ainda mais a marca do dia a dia das pessoas”, finaliza.

Assim como no filme, a corrida pelas figurinhas difíceis continua mobilizando torcedores e colecionadores, mas agora longe dos mistérios da ficção e cada vez mais próxima de um fenômeno cultural que atravessa gerações. O filme chega como um convite para que o público reviva essa tradição nas telonas e também fora delas, entre álbuns, bancas e encontros espalhados pela cidade.

Por Amanda Ferreira

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