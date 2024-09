MS avança na aplicação de doses de 11 vacinas para crianças

Imunizante contra a meningite C tem cobertura de 101,47%

Mato Grosso do Sul sai na frente e registrou um aumento na cobertura vacinal de 11 dos 16 imunizantes do calendário de vacinação infantil. O crescimento nas taxas de vacinação reflete a importância da vacina para combater doenças.

Destaca-se a vacina contra a meningite C, cujo o alcance subiu de 93,03% em 2023 para 101,47%. Outros aumentos significativos foram observados na DTP, que passou de 81,86% para 83,84%; na vacina contra a febre amarela, que subiu de 79,05% para 82,99%; na Pólio, que avançou de 82,82% para 87,32%; e na Pneumo 10, que passou de 86,86% para 88,86%.

Conforme a Secretaria municipal de Saúde, de janeiro a agosto, foram aplicadas 14.611 doses de imunizante contra a Meningo C e 26.132 doses contra a Febre Amarela.

Para o diretor do DPNI (Departamento do Programa Nacional de Imunizações), Eder Gatti, o aumento da adesão às vacinas possibilita um maior controle das doenças imunopreveníveis no Brasil. “Graças ao Movimento Nacional pela Vacinação, lançado no início de 2023, e da introdução de novas estratégias, como o microplanejamento, que consiste em diversas atividades com foco na realidade de cada local, estamos conseguindo recuperar a confiança nas vacinas e resgatar essa cultura no país”, observa.

Em abril, o Ministério da Saúde identificou um aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações em comparação a 2022. O resultado, observado em todo o país, muda o cenário de queda dos índices vacinais enfrentado pelo Brasil desde 2016.

O atual balanço também corrobora com as estimativas da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Unicef, que tiraram o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas.

O Brasil oferece atualmente mais de 40 tipos de imunobiológicos através do SUS (Sistema Único de Saúde), com o Calendário Nacional de Vacinação contemplando 20 vacinas que beneficiam não só crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas.

Investimento

Em 2023, o investimento para apoiar estados e municípios na compra de imunizantes foi de mais de R$ 6,5 bilhões. Para este ano, a previsão é que esses recursos cheguem a R$ 10,9 bilhões. Além disso, R$ 150 milhões são destinados anualmente para apoiar ações de imunização com foco no microplanejamento e na comunicação regionalizada.

Atualmente, o DPNI do Ministério da Saúde oferece mais de 40 tipos de imunobiológicos no SUS. O Calendário Nacional de Vacinação contempla, na rotina dos serviços de vacinação, 20 vacinas que beneficiam não só crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas.

Por Thays Schneider

