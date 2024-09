Passageiro morre após ser arremessado de veículo durante capotagem na MS-316

Homem identificado como Moises Garcia dos Santos, de 24 anos, morreu, no final da tarde desse sábado (31), na MS-316, em Chapadão do Sul, distante 330 quilômetros de Campo Grande, após o carro em que ele estava capotar e se arremessado para fora do veículo.

Conforme informações, a vítima e um grupo de amigos estavam em uma festa de confraternização e, como Moises estava embriagado, uma amiga assumiu a direção do veículo. O rapaz ficou ao lado, no banco do passageiro.

A jovem, de 19 anos, que dirigia o carro, contou à polícia que a vítima puxou o volante do carro, fazendo com que ela perdesse o controle da direção. O automóvel capotou diversas vezes e Moises e outra passageira acabaram sendo arremessados para fora para a uma distância de 100 metros do veículo.

Devido os graves ferimentos, o rapaz não resistiu e morreu ainda no local. A outra mulher foi socorrida para um hospital da cidade, assim como os outros dois passageiros que estavam ao lado dela.

No momento do acidente, apenas a motorista utilizava cinto de segurança. Ela passou por teste do bafômetro, que atestou a presença de 0,44 mg/L de álcool no sangue.

