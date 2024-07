Felipe Orro desiste de disputar prefeitura de Aquidauana e Critica Cúpula do MDB

O ex-deputado e ex-prefeito Felipe Orro (MDB) anunciou na noite de quarta-feira (24) sua desistência de concorrer à prefeitura de Aquidauana. A decisão foi confirmada pelo próprio político, que justificou sua saída da disputa devido à falta de apoio da cúpula do MDB e críticas ao presidente do diretório estadual do partido.

Orro expressou sua frustração com a ausência de respaldo dentro do partido, afirmando que não poderia enfrentar a campanha sozinho. “A cúpula não vai me ajudar. Não tenho como entrar emocionalmente, desgaste físico, espiritual e sozinho. Eles fecham todas as torneiras, inclusive do meu próprio partido. Do MDB eu não tive o respaldo, o presidente do diretório estadual é contra mim e só fala comigo para me agredir”, declarou o ex-deputado.

Apesar de sua desistência, Felipe Orro prometeu continuar a apoiar sua equipe durante o pleito. “Mesmo com o coração sangrando, vou ajudar o nosso time e vou estar junto. Acredito que a decisão que tomarem será a melhor”, afirmou.

