MPMS reforça importância da vacinação de crianças contra influenza

Paulo Pinto/Agência Brasil
Paulo Pinto/Agência Brasil

Com o período de maior circulação de vírus respiratórios, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) lançou um alerta para a população sobre a necessidade de vacinar as crianças contra a influenza.

O comunicado “É necessário vacinar as crianças contra a influenza!” foi feito pelo Naes (Núcleo de Apoio Especial à Saúde).

A coordenadora do Naes, a promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti, pontuou que a doença evolui rapidamente para quadros graves, como pneumonia e insuficiência respiratória.

Com isso, a melhor ferramenta é a prevenção por meio da imunização, para garantir o bem-estar da infância e a tranquilidade das famílias sul-mato-grossenses.

Ampliação

O Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, ressaltou que a imunização foi ampliada levando como base o período sazonal das doenças respiratórias e a necessidade de aumentar a proteção da população antes do aumento dos casos mais graves.

“Estamos em um período de maior circulação de vírus respiratórios e a ampliação da vacinação é uma medida importante para proteger a população, reduzir internações e evitar agravamentos causados pela gripe. A vacina é segura, eficaz e continua sendo nossa principal ferramenta de prevenção”, assevera o secretário.

O Naes reforça que a vacina contra a influenza é gratuita e está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, em todas as unidades de saúde dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *