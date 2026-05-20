MPMS reforça importância da vacinação de crianças contra influenza

Com o período de maior circulação de vírus respiratórios, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) lançou um alerta para a população sobre a necessidade de vacinar as crianças contra a influenza.

O comunicado “É necessário vacinar as crianças contra a influenza!” foi feito pelo Naes (Núcleo de Apoio Especial à Saúde).

A coordenadora do Naes, a promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti, pontuou que a doença evolui rapidamente para quadros graves, como pneumonia e insuficiência respiratória.

Com isso, a melhor ferramenta é a prevenção por meio da imunização, para garantir o bem-estar da infância e a tranquilidade das famílias sul-mato-grossenses.

Ampliação

O Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, ressaltou que a imunização foi ampliada levando como base o período sazonal das doenças respiratórias e a necessidade de aumentar a proteção da população antes do aumento dos casos mais graves.

“Estamos em um período de maior circulação de vírus respiratórios e a ampliação da vacinação é uma medida importante para proteger a população, reduzir internações e evitar agravamentos causados pela gripe. A vacina é segura, eficaz e continua sendo nossa principal ferramenta de prevenção”, assevera o secretário.

O Naes reforça que a vacina contra a influenza é gratuita e está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, em todas as unidades de saúde dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul.

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