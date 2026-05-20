Todos em Ação também será ponto de arrecadação de agasalhos na Capital

A ação será realizada na Escola Municipal Professora Gançalina Faustina de Oliveira, onde, além do ponto de arrecadação, serão ofertados mais de 300 serviços à população da região

Neste sábado (23), o Todos em Ação será realizado na região do bairro Tarumã e reforçará a arrecadação da Campanha do Agasalho, promovida pela prefeitura de Campo Grande.

A ação será realizada na Escola Municipal Professora Gançalina Faustina de Oliveira, onde, além do ponto de arrecadação, serão ofertados mais de 300 serviços à população da região.

“A época de temperaturas mais baixas ainda nem chegou, e já estamos observando a necessidade dessas doações, então essa iniciativa busca ampliar a arrecadação de agasalhos, abrigos, meias e cobertores; principalmente para atender a homens e crianças”, explica a diretora-presidente do Fundo de Amparo à Comunidade (FAC), Adir Diniz, responsável pelas duas ações.

De acordo com Adir, o FAC tem recebido doações, mas muitas delas são de roupas para serem usadas no verão e, neste momento a necessidade maior é de peças para o inverno. “Todas essas doações serão devidamente destinadas, até porque, nós atendemos à comunidade durante todo o ano, mas agora o que buscamos são as roupas de frio”.

Podem ser doados durante a Campanha do Agasalho casacos e roupas de frio que estão em boas condições, mas que não são mais utilizados, como: blusas de manga longa, moletons, meias, roupas íntimas, gorros, cachecóis e cobertores.

Além da arrecadação de roupas de inverno, o Todos em Ação também terá o varal solidário, com peças previamente selecionadas e que poderão ser doadas a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

Mais serviços

Quem passar pela ação terá acesso a diversos serviços, como vacinação, consultas, emissão de documentos, exames, atualização do CadÚnico, inserção no cadastro de habitações populares, doação e animais, microchipagem para cães e gatos, doação de mudas de plantas, corte de cabelo, entre outros.

O evento começa às 8h na escola e segue até 13h.

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