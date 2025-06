MPMS incentiva doação de sangue no Dia Mundial do Doador

Promotora de Justiça destaca importância do gesto solidário e reforça a segurança do procedimento

No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) reforça seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população, incentivando a doação de sangue como um gesto de solidariedade e cidadania.

A Promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti, Coordenadora do Núcleo da Saúde (Naes), compartilha sua experiência pessoal como doadora desde os 18 anos e destaca que doar sangue é um ato seguro, indolor e rápido. Ela convida a população a procurar uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (Hemosul) e exercer esse gesto de amor ao próximo, lembrando que uma única doação pode salvar até quatro vidas.

O MPMS alerta que, diariamente, dezenas de pessoas aguardam por transfusões em Mato Grosso do Sul, e que os estoques de sangue tendem a cair em dias frios, em períodos como feriados prolongados, férias escolares e festas de fim de ano. Por isso, a instituição reforça a importância da doação regular, especialmente nesses momentos críticos. O procedimento é totalmente seguro, com uso exclusivo de materiais descartáveis, o que elimina qualquer risco de contaminação. A quantidade padrão coletada é de 450 ml, volume que o organismo repõe rapidamente.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e estar bem alimentado e hidratado. Homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de dois meses entre as doações, enquanto mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo de três meses, devido a diferenças fisiológicas como o volume sanguíneo e as reservas de ferro. Algumas condições temporárias, como uso de certos medicamentos, cirurgias recentes, tatuagens ou procedimentos estéticos, podem impedir a doação por um período determinado.

Conforme informações do Hemosul, atualmente os estoques de sangue de todos os tipos sanguíneos estão baixos.

Assim, o MPMS convida todos a fazerem a diferença na vida de alguém. Doar sangue é doar esperança, é doar futuro. Clique neste link e confira o horário de funcionamento da Rede Hemosul MS.

Com informações do MPMS.

