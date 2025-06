Idosa de 66 anos cai em golpe que oferecia empréstimo

Golpista disse que para idosa conseguir empréstimo bastava quitar uma dívida de 200 reais

Na tarde desta sexta-feira (14), uma idosa de 66 anos caiu em um golpe ao aceitar uma proposta de empréstimo em uma ligação por telefone em Campo Grande

Na ligação, a golpista que se passava por uma funcionária de uma empresa de empréstimos, disse que tinha uma propsota de empréstimo de R$ 5 mil para a idosa. O contato foi realizado via WhatsApp.

Segundo o boltim de ocorrê,ncia, a golpista disse que para liberar o valor, a idosa deveria quitar uma dívida de R$ 251,29. No entanto, logo depois, a farsante disse que havia outra dívida e exigiu um segundo depósito. A mulher, vítima da ação, realizou as transferências.

A golpista então, solcitiou uma terceira transferência, no valor de R$ 1 mil. A idosa então começou a desconfiar que se tratava de um golpe.

A vítima entrou em contato com o banco para tentar reaver o dinheiro e recebeu orientação para procurar a Polícia.

O caso foi registrado na Depac Centro como fraude eletrônica e será investigado.

