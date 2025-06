Após início apagado, Brasil vence Ucrânia de virada na Liga das Nações

Próximo jogo será às 10h deste domingo (15) contra a invicta Eslovênia

A reformulada seleção brasileira se reinventou em quadra neste sábado (14) diante da invicta Ucrânia, após uma atuação inexpressiva nos dois primeiros sets, na terceira partida da Liga das Nações de vôlei masculino (LNV), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Um dos protagonistas da virada do placar foi o oposto Alan, recém-recuperado de uma infecção urinária. Ele entrou no final da segunda parcial, a pior da amarelinha com acúmulo de erros no saque, na defesa e no ataque. A reação do Brasil veio com tudo na terceira parcial, decisiva para o time seguir vivo na partida.

Pouco a pouco, os brasileiros se reencontraram em quadra, somando pontos no ataque e bloqueio. A defesa melhorou e um inspirado Cachopa caprichou na distribuição de bolas. Além de Alan, maior pontuador da seleção, com 21 acertos, o jovem Lukas Bergann também brilhou, assim como o centra Flávio (capitão) que anotaram 12 pontos cada um.

Para alegria dos quase 12 mil torcedores presentes no ginásio, o Brasil não só empatou como selou a vitória sobre a Ucrânia por 3 a 2 no tie-break, com parciais de 19/25,14/25, 25/22, 25/23 e 15/10. A seleção ocupa agora a quarta posição na classificação geral com seis pontos (duas vitórias e uma derrota). No topo da tabela está a Polônia, seguida de Eslovênia (2ª) e Japão (3º). A seleção encerra a primeira semana de jogos em casa na Liga das Nações neste domingo (15). A partir das 10h (horário de Brasília) o Brasil enfrenta a também invicta Eslovênia, vice-líder na tabela.

Após a vitória neste sábado (15), Flávio analisou a atuação do Brasil, a segunda em que o time sai em desvantagem e precisa virar o placar – a primeira ocorreu contra Cuba na última quinta (12), com derrota da amarelinha no tie-break.

“São várias sensações, principalmente após um jogo difícil como esse, difícil em todos os aspectos, fisicamente e mentalmente. A gente já sabia, tinha estudado que a equipe deles teria um início de jogo muito forte. Duas das principais características deles são o saque e o ataque. A gente sofreu isso, não só nos dois primeiros sets, durante toda a partida. Mas uma outra sensação é a felicidade, a alegria de conseguir sair da situação de dificuldade. Isso acredito que seja uma força do nosso grupo, de acreditar sempre. Independentemente do placar, como no último jogo anteontem, a gente saiu de um placar de 2 a 0, reverso, conseguiu mudar a história [da partida], levar para o tie-break. Infelizmente no último [jogo] não conseguimos ganhar, mas hoje conseguimos fazer diferente neste tie-break. Muito feliz com o que esta vitória representa. Ver essa evolução dentro de uma partida, é muito bom. Isso mostra que o processo está evoluindo. Esse crescimento acontecer nos jogos já é muito bom”, comemorou o capitão da amarelinha, em depoimento à SporTV, emissora oficial da Liga das Nações.

Formato da Liga das Nações de Vôlei

A competição reúne as 18 melhores seleções do mundo na fase preliminar, com 15 rodadas. As equipes constam do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Além de atuar em casa, a seleção jogará nos Estados Unidos e no Japão.

Apenas as oito primeiras colocadas na fase preliminar, avançarão às quartas de final (eliminatória). Vale destacar que a China tem vaga assegurada no mata-mata da LNV, por sediar a fase final da competição, entre 30 de julho e 3 de agosto.

Próximos jogos do Brasil na Liga das Nações

15 de junho (domingo) – Brasil x Eslovênia – 10h – Rio de Janeiro

25 de junho (quarta) – Canadá x Brasil – 18h – Chicago, Estados Unidos

26 de junho (quinta) – Brasil x República Popular da China – 18h – Chicago, Estados Unidos

28 de junho (sábado) – Brasil x Itália – 18h – Chicago, EUA

29 de junho (domingo) – Brasil x Polônia – 18h – Chicago, EUA

16 de julho (quarta) – Argentina x Brasil – 00h – Chiba, Japão

18 de julho (sexta) – Brasil x Japão – 7h20 – Chiba, Japão

19 de julho (sábado) – Turquia x Brasil – 3h30 – Chiba, Japão

20 de julho (domingo) – Alemanha x Brasil – 2h30 – Chiba, Japão

Com informações da Agência Brasil.