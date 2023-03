Hospital Universitário da UFGD abre vaga no programa de Residência Médica em Cirurgia Geral

Universidade Federal da Grande Dourados divulgou a abertura do período de inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Ebserh.

Atualmente, a especialidade é a terceira mais procurada no Brasil. A Cirurgia Geral oferece uma visão global do paciente cirúrgico, permitindo a elaboração de suspeitas diagnósticas e eventuais intervenções.

Conforme a universidade, está sendo ofertada 01 (uma) vaga em Cirurgia Geral. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de março de 2023, pelo e-mail: [email protected] O candidato deverá conhecer o conteúdo do Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

Para mais informações acesse: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/governanca/ensino-e-pesquisa/setor-de-gestao-do-ensino/pos-graduacao/residencia-medica/Edital_de_Abertura_ResidenciaMedica_2023_CirurgiaGeral_ATUALIZADO.pdf

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram