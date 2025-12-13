Paraguaio morre durante serviço em mineradora de Corumbá

Um acidente de trabalhou matou um paraguaio, identificado como Joubert Fromberz John Alfred, de 25 anos, em uma empresa de mineração, localizada em Porto Esperança, na região do Porto Gregório Curvo, em Corumbá.

De acordo com o site local Diário Corumbaense, o trabalhador foi prensado por uma barcaça enquanto realizava suas atividades na empresa.

Os primeiros socorros foram feitos por colegas de trabalho da vítima, e depois levado para o Pronto-Socorro Municipal. No entanto, o rapaz não resistiu aos ferimentos.