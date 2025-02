Motorista morre após colisão entre carro e carreta na BR-267

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24), vitíma chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Um grave acidente na BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e Nova Casa Verde, resultou na morte de Rafael Marcelino, de 30 anos, na madrugada desta segunda-feira (24). O carro que ele dirigia, um Volkswagen Voyage, bateu de frente com uma carreta, em uma colisão descrita como “extremamente forte” no boletim de ocorrência. Com o impacto, ambos os veículos foram arremessados para a vegetação às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 4h40. Rafael estava preso às ferragens, inconsciente e com múltiplas lesões no tórax e nos braços. Após ser retirado do veículo, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com as tentativas de reanimação durante o transporte ao hospital, o motorista não resistiu e morreu antes de chegar à unidade de saúde. De acordo com informações, ele residia no município de Deodápolis.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

