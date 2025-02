Lanchas com cigarros contrabandeados são apreendias em Naviraí; Uma embarcação acabou afundando

Uma embarcação acabou afundando e condutores conseguiram fugir da polícia

No último dia (23), duas embarcações transportando cargas de cigarros contrabandeados foram apreendias pela Polícia Federal no Rio Paraná em Naviraí. Foram apreendidas aproximadamente 40 caixas de cigarros de origem ilícita.

Durante a abordagem, os condutores das lanchas conseguiram fugir e não foram localizados, uma das embarcações acabou afundando no leito do rio e a outra lancha foi encontrada abandonada em uma ilha e apreendida.

A embarcação que afundou deverá ser resgatada posteriormente. A operação resultou em apreensão das 40 caixas de cigarros de origem ilícita, uma embarcação de alumínio de 5 metros e um motor de 40 HP.

A apreensão foi realizada através de uma equipe do Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM).

