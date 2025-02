Homem é preso após ameaçar vítima enquanto ela buscava ajuda na Delegacia

Nesta segunda-feira (24), um homem foi preso em flagrante pela polícia após praticar uma série de ameaças contra uma mulher enquanto ela registrava um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Deodápolis.

O homem mandou as ameaças por meio de aplicativo de mensagens instantâneas enquanto a vítima buscava auxílio para garantir sua segurança.

Ele já havia ameaçado a vítima anteriormente, dizendo que colocaria fogo na casa dela caso não retirasse seus pertences. Além disso, em outros momentos, o suspeito também disse que mataria a vítima e o filho dela, além de ameaçar se suicidar.

Quando a mulher estava na delegacia, o filho da vítima era mantido sob a posse do homem que continuou fazendo ameaças por telefone. Policiais então iniciaram a perseguição ao suspeito, que foi localizando e preso em flagrante.

A criança foi encontrada e entregue à mãe, sem ferimentos e o agressor permanece preso à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

