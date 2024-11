Rapaz é preso após agredir mãe em Dourados

Durante esta madrugada (12), uma mulher, de 46 anos, foi agredida pelo próprio filho, de 27 anos, durante uma discussão entre os dois. O caso aconteceu em Dourados.

Conforme informações policiais, a mulher teve uma lesão no crânio.

Os fatos foram confirmados pela avó do rapaz, que estava na residência no momento da briga. A idosa relatou que o neto, identificado como Carlos, chegou em casa bêbado e iniciou a discussão com a mãe.

Carlos foi encaminhado para a Depac e preso em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram