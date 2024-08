Motorista abandona carro após bater em um muro de condomínio na Avenida Ceará

Motorista não identificado abandonou o carro que dirigia, na manhã deste sábado (10), na Avenida Ceará, em Campo Grande, após perder o controle da direção e bater contra o muro de um condomínio.

Conforme informações, o condutor do Ford KA seguia no sentido bairro, quando colidiu contra o muro. Com o impacto, a frente do automóvel ficou destruída e os airbags acabaram acionados.

Não há registros de vítimas socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou pelo Corpo de Bombeiros. Como o carro está na calçada, não alterou o fluxo do trânsito no local.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência. As causas da batida ainda serão investigadas.

