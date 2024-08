Fisioterapeuta que se formou em Campo Grande estava no avião que caiu em São Paulo

A tragédia envolvendo a queda do avião ATR-72 da Voepass, na tarde dessa sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), revelou que mais uma pessoa que morou em Mato Grosso do Sul está entre as vítimas. A fisioterapeuta Kharine Gavlik Pessoa Zini morava em Cascavel (PR), de onde o voo partiu, mas estudou e se formou em Campo Grande, em 2001.

Na Capital sul-mato-grossense, Kharine chegou a atuar na Santa Casa e na Procardio. Depois que concluiu o curso, voltou para a cidade onde nasceu.

A fisioterapeuta era especialista em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com ênfase em Fisioterapia Cárdio-Respiratória, trabalhando em reabilitação pulmonar, câncer, poluição tabágica, esvaziamento axilar e quadrantectomia.

O acidente

O acidente aconteceu por volta de 13h30 (horário de Brasília), quando a aeronave sobrevoa a cidade de Vinhedo (SP) e se preparava para pousar em Guarulhos (SP), onde seria o destino final.

Moradores da cidade gravaram o exato momento que o avião perde a força e começa a rodar no ar até atingir o solo, onde explodiu e matou os 58 passageiros e 4 tripulantes.

A queda aconteceu em um condomínio com mais de 200 residências, mas nenhuma casa foi atingida e nenhuma pessoa em solo se feriu ou morreu.

A causa do acidente só será divulgada após investigação de equipes especializadas. Há 17 anos, o Brasil não sofria com um acidente aéreo envolvendo um avião comercial.

Confira o vídeo da queda abaixo:

