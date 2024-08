Morador de rua é encontrado morto após madrugada mais fria do ano em Campo Grande

Homem em situação de rua com identificação não divulgada, mas com idade aproximada de 60 anos, foi encontrado morto, no início da manhã deste sábado (10), na Rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, após os termômetros marcarem 4,8 °C, sendo a madrugada mais fria do ano na Capital.

Apesar da causa da morte ainda ser investigada, há indícios de que possa ter acontecido por hipotermia. De acordo com os meteorologistas, a sensação térmica em Campo Grande neste sábado foi de -0,5°C.

O homem foi encontrado deitado e enrolado em uma coberta, mas que estava molhada. Outras duas pessoas que também vivem em situação de rua estavam dormindo ao lado da vítima, e disseram que ele chegou na noite anterior todo molhado por conta da chuva.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e atestou o óbito da vítima. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para investigar o caso, que deve ser registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

