Polícia Militar de Bonito resgata bebê presa em veículo trancado

A mãe da criança estava desesperada tentado abrir a porta da caminhonete

Na última sexta-feira (23), a Polícia Militar foi acionada para resgatar uma bebê de aproximadamente um ano de idade que estava presa dentro de um veículo. O caso aconteceu em Bonito.

De acordo com informações, a mãe da criança estava desesperada tentado abrir a porta da caminhonete. Aos policiais ela explicou que trancou o veículo acidentalmente e a chave estava pelo lado de dentro.

Os policiais tentaram abrir a porta da caminhonete, mas também não conseguiram. Devido a gravidade da situação e o risco da criança ficar sem oxigênio, a mãe autorizou que os agentes quebrassem o vidro para poder resgatar o bebê que chorava muito.

O vizinho que assistia a ação, se ofereceu para emprestar uma marreta que foi utilizada pelos policiais para quebrar o vidro e destravar a porta. A criança conseguiu ser retirada do carro por um senhor que também estava no local e foi entregue a mãe.

Em casos de emergências como essa a Polícia Militar de Bonito está de prontidão atendendo pelos números 190, 3255-3361, ou 99222-9163.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram