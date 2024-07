Motociclista fura sinal e fica em estado grave após acidente na Zahran; veja

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave após acidente com outra motocicleta no cruzamento das Avenidas Eduardo Elias Zahran e 1º de Maio, região do Bairro Jardim TV Morena, em Campo Grande. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 6h20.

Segundo informações do BPTran (Batalhão de Trânsito) da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local os dois motociclistas estavam sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O homem que conduzia a Yamaha YBR foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Já o condutor da BMW, estava no local inconsciente. Ele sofreu afundamento de crânio e foi encaminhado para a Santa Casa em estado grave.

Vídeo da câmera de segurança de um estabelecimento próximo onde aconteceu o acidente, mostra o momento da colisão. Na gravação é possível ver quando as motocicletas se chocam e uma delas é arrastada pela Avenida Zahran.

Conforme testemunhas, o condutor da BMW seguida pela Avenida Eduardo Elias Zahran, sentido Avenida Costa e Silva, quando furou o semáforo no cruzamento com a Avenida 1º de Maio, de onde vinha o outro envolvido. Assista:

