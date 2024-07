Coronel David confirma apoio de ex-presidente Bolsonaro a Beto Pereira

Após encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa quarta-feira (3), em Brasília, o deputado estadual Coronel David (PL), disse ao Jornal O Estado MS, que Bolsonaro confirmou que irá apoiar a pré-candidatura do deputado federal, Beto Pereira (PSDB) à Prefeitura de Campo Grande em 2024. “Ele apenas disse pra mim que o acordo celebrado na semana passada tá fechado.”

O deputado, também, afirmou que Bolsonaro pretende indicar uma mulher para vice na chapa do tucano e que poderá vir na Capital participar de atos de campanha. Como sugestão, Coronel David apresentou o nome da Coronel Neidy, que será avaliado pelo partido.

A subcomandante da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), coronel Neidy Nunes Barbosa, teve sua exoneração publicada na edição extra do Diário Oficial do Governo, no dia 5 de junho. Na época, ela confirmou que foi exonerada “por fins políticos”.

O apoio de Bolsonaro para as eleições municipais em Mato Grosso do Sul, tem sido disputado “quase que no tapa”, pelos maiores partidos do Estado. Caso, Bolsonaro anuncie, oficialmente, que apoiará o PSDB aqui, deverá causar uma rachadura entre aliados de longa data, a senadora Tereza Cristina (PP), que contava com o apoio de Bolsonaro para sua pré-candidata, Adriane Lopes (PP) e o governador Eduardo Riedel (PSDB), para quem ela se empenhou em eleger. Para imprensa, ela disse estar surpresa com a investida do PSDB e que iria cobrar Bolsonaro, o que foi acordado, antes disso. No entanto, independente desse apoio, declarou que o PP, só tem “Plano A”, de Adriane Lopes.

Por Daniela Lacerda

