Motociclista bate de frente em carro no mesmo trecho onde pedestre morreu na Rua Ceará

Motociclista com idade não revelada se envolveu em um acidente, na manhã desta segunda-feira (14), na Avenida Ceará, região do bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. A batida aconteceu no mesmo trecho onde Genalva Rodrigues Lima, de 54 anos, foi atropelada no dia 30 de setembro. Ela não resistiu e morreu horas depois.

Conforme imagem de câmera de segurança, um carro que seguia no sentido bairro para e aguarda tentar fazer conversão à esquerda, em trecho que é proibido. Na sequência, outros carros que vinham logo atrás também param.

O motociclista não percebe que os carros haviam parado, freia bruscamente e joga a moto para a esquerda, invadindo a pista contrária. Entretanto, um carro que seguia na via não consegue frear e bate de frente com o motociclista.

Com o impacto, o homem bate no para-brisa, mas aparentemente sai andando. A Rua Ceará é uma das principais da cidade e possui alto fluxo de veículos ao longo de todo o dia. Nessa via, são poucos os trechos onde é permitido fazer conversão à direita ou esquerda.

Confira o vídeo do acidente abaixo:

