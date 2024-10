Moradores agradecem o recapeamento da Rua Rio Negro e dizem que estrago foi provocado pela chuva forte

Os moradores da Vila Margarida, mesmo aqueles que não residem na Rua Rio Negro, estão agradecidos pelo recapeamento da via, executado pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a concessionária Águas Guariroba. Nem mesmo algumas críticas que circularam na semana passada após o temporal de quarta-feira, que danificou um pequeno trecho recapeado, tiraram o brilho e a importância da obra. “Não é a primeira vez que estraga ali, estão falando algumas coisas, mas sempre foi assim, por causa da água que vem de cima, contra a natureza não tem argumento, né”, diz Márcia Rocha Barbosa, que mora há 30 anos na Rua Rio Negro.

A moradora enfatiza que é a primeira vez que a via recebe asfalto novo, obra importante não só para os moradores da Rua, mas para todos dos bairros vizinhos, pois ela faz a ligação com a Avenida Coronel Antonino e Mascarenhas de Moraes. “É um dos melhores asfaltos que temos, antes só tapavam buracos e o fluxo de carros aqui é grande, é uma via importante não só para os moradores”, afirma Marcia Rocha.

O trecho recapeado compreende a rotatória do Parque Sóter até a Avenida Capital, que dá acesso a Rua Ceará e Coronel Antonino. A via é linha de ônibus e muito utilizada para os que se deslocam para a região da Rua Ceará com a Avenida Coronel Antonino.

Gabriele mora no bairro e trabalha no comércio na Rua Rio Negro, próximo ao Parque do Sóter. “Foi superimportante esse recapeamento, principalmente para a minha mãe, que anda de moto, ficou muito melhor para andar nessa rua”. Carlos Eduardo mora em outro bairro, mas a esposa tem familiares que moram na Rua Rio Negro e com frequência o casal está na Vila Margarida. “Foi muito bom, faz muito tempo que esse recapeamento era esperado”.

“Estava muito feio, ali pra cima, misericórdia, os mecânicos até falavam que usava ela (a Rua Rio Negro) para testar os carros de tão feio que estava”, diz Ana Paula Santana, que tem comércio na Rua Rio Negro desde 2019. Segundo ela, com o recapeamento o movimento na via aumentou e consequentemente está beneficiando o comércio.

Mário Rodrigues circula com frequência pela Rua Rio Negro e está feliz com o asfalto novo. “Ficou de primeira, ficou muito bom, ajudou muito na circulação, melhorou cem por cento”. Sérgio Paulo Barbosa Rocha nasceu na Rua Rio Negro, onde mora há 60 anos.

“O trabalho foi rápido e melhorou bastante, principalmente para mim que tenho bicicleta elétrica”, afirmou o morador, que fez questão de dizer que o dano registrado durante a chuva na semana passada não nem ligação com a qualidade do asfalto. “Aquilo foi um desastre natural, sempre teve esse problema lá. Não foi culpa da obra do asfalto, foi o bueiro que levantou com a água da chuva”.