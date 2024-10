Vídeo mostra cantor sendo agredido e esfaqueado durante briga em bar na Capital

Câmera de segurança de um comércio localizado na Rua General Melo, região central de Campo Grande, registrou o momento em que Begèt de Lucena, de 36 anos, é agredido e esfaqueado por um grupo de rapazes, próximo a um bar localizado no cruzamento com a Rua 14 de Julho.

Na imagem é possível ver a vítima sendo cercada por quatro homens, sendo agredida com chutes e socos. Conforme boletim de ocorrência, é nesse momento que o cantor é golpeado com quatro facadas na região das costas e barriga.

Em seguida, Bèget corre para onde as amigas estão, que o socorrem e o colocam dentro do carro. Mesmo assim, os agressores continuam a perseguição e dão socos e chutes no veículo. A motorista acelera e vai embora.

A jovem levou a vítima para Santa Casa, onde deu entrada em estado grave. O artista passou por cirurgia, chegou a ficar em coma, mas acordou e se recupera, com cuidados, da tentativa de homicídio.

Ainda na manhã de sexta-feira (11), equipe da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local para investigar o caso. A imagem deve ajudar na identificação e localização dos rapazes. O caso segue sob investigação.

Confira o vídeo abaixo:

