Homem esfaqueia o vizinho após sofrer homofobia em Campo Grande

Homem de 29 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (2), no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, após confessar ter esfaqueado o vizinho, de 27, e deixá-lo em estado gravíssimo.

Conforme informações, equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizava rondas pelo Terminal Morenão, quando avistou um homem andando pelo local todo sujo de sangue. Ao ser questionado, o rapaz confessou que havia acabado de esfaquear o vizinho.

Os agentes colocaram o suspeito na viatura e se deslocaram para o endereço onde ele mora. Ao chegarem na residência, encontraram o local isolado pela Polícia Militar, Perícia e DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa). Novamente, o jovem confessou o crime.

Aos agentes, ele disse que esfaqueou a vítima por ter sofrido homofobia. Como possuía ferimentos superficiais, foi levado para Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde recebeu atendimento médico necessário. Após receber alta, passou a ficar agressivo dentro da viatura e tentou retirar as algemas.

Além disso, ameaçou os guardas dizendo “os próximos serão vocês. Na delegacia, tentou se autolesionar batendo a cabeça contra parede. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio.

