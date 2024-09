Água Clara foi a cidade mais quente de MS nesta quarta-feira com sensação térmica de 50 °C

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul continua mantendo as temperaturas altas em todas as regiões e, nesta quarta-feira (25), a cidade mais quente do Estado foi Água Clara, com máxima de 43,1 °C e sensação térmica de 50 °C.

Outras quatro cidades também tiveram sensação térmicas altíssima, como Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Paranaíba e Corumbá, com 48 °C.

Campo Grande atingiu, na hora mais quente do dia, máxima de 38,2 °C e sensação térmica de 45 °C. Confira abaixo a temperatura em algumas cidades do Estado:

Três Lagoas (42,7 °C), Santa Rita do Pardo (41,7 °C), Paranaíba (41,6 °C), Corumbá (41,4 °C), Nova Alvorada do Sul e Maracaju (40,9 °C), Cassilândia e Coxim (40,8 °C), Aquidauana (40,5 °C), Amambai, Miranda e Rio Brilhante (40,4 °C), Fátima do Sul (40,3 °C) e Porto Murtinho (40,1 °C).

