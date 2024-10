BOPE é acionado após funcionário encontrar bomba em fazenda de Sidrolândia

Funcionário de uma fazenda localizada em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, encontrou, na manhã desta segunda-feira (21), uma bomba abandonada no terreno da propriedade.

Após encontrar o artefato, a PM (Polícia Militar) foi acionada e, ao constatar que se tratava de um explosivo de origem militar, equipe do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) foi chamada.

Agentes do Grupo de Bombas e Explosivos foram até a propriedade e realizaram com sucesso a desativação do artefato em uma área de terra e isolada da população, para evitar que nenhuma pessoa se ferisse. Não foi divulgado onde a bomba foi encontrada, nem se alguém foi identificado como sendo o dono.

