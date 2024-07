Baixa de temperatura contribui com ação dos bombeiros e reduz focos de incêndio no Pantanal

Há mais de 60 dias sem chuvas no bioma pantaneiro, queda de temperatura em Mato Grosso Sul contribui com ação de enfrentamento aos focos de incêndios no Pantanal. A ação denominada de “Operação Pantanal 2024″ controlou dois focos de principal preocupação, o Paraguai Mirim e Nhecolândia. A ação dos bombeiros concentrou suas atividades, em especial, no Buraco das Piranhas, que fica na região do Nabileque, e teve suas grandes chamas e focos controlados, mas segue o monitoramento no local.”Conseguimos defender a MS-325 e a BR-262, na região do Nabileque, e por enquanto os focos no local estão controlados. Um trabalho intenso que durou várias semanas. No entanto, estamos monitorando devido às rajadas de vento”, disse o comandante operacional da Operação Pantanal 2024, Samuel Pedrozo.

Para o comandante, o resultado é o desempenho de um ótimo trabalho realizado na região, que contou com monitoramento, trabalho coordenado e uso estratégico dos equipamentos e aeronaves disponíveis. Ainda, ressalta a mudança no clima como um fator favorável. “A queda da temperatura ajudou, e o trabalho incansável e bem coordenado dos militares, em diversas frentes, com ações de manhã, tarde e noite, foi preponderante para esta redução de focos”, afirma o comandante, que faz parte do quadro do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Operação Pantanal 2024

A Operação conta com 92 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul, dos quais 57 estão nas equipes de combate em solo, quatro pertencem ao Grupamento de Operações Aéreas e 35 compõem o SCI (Sistema de Comando de Incidentes), distribuídos em Campo Grande e Corumbá.

As ações contam com apoio de 64 militares da Força Nacional, além de militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea) e da Polícia Militar do Estado, através da PMA (Polícia Militar Ambiental). O trabalho conjunto também dispõe de 233 agentes do Ibama e brigadistas do PrevFogo.

Centro-Oeste recebe classificação baixa por falta de dados sobre ações realizadas no Pantanal

De acordo com o ODI Cidades 2023 (Índice de Dados Abertos para Cidades), as três capitais do Centro-Oeste (Campo Grande, Cuiabá e Goiânia) se situam na pior classificação em índice de dados e informações sobre ações de segurança pública referentes ao efetivo municipal de defesa civil, como o enfrentamento de tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul e à maior queimada em 26 anos no Pantanal. Conforme o estudo, em situações de calamidade como essa, a Força Nacional reforça o combate com um aumento de pessoal na região, mas há uma lacuna de dados a respeito das ações. Questões como “Qual o efetivo dedicado ao combate de incêndios na região no dia a dia?” “Onde esses profissionais atuam exatamente, em termos geográficos?” são perguntas sem respostas

Nenhuma das capitais da região disponibiliza informações abertas sobre efetivo de agentes e sua alocação no território, seja das equipes de defesa civil ou das guardas municipais. O estudo avaliou 111 conjuntos de dados em 14 áreas de políticas públicas das 26 capitais brasileiras, como Administração, Saúde, Educação, Finanças Públicas, Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana, além de um 15º eixo que avalia a própria governança de dados.

As três capitais do Centro-Oeste se situam na pior classificação do índice (no nível opaco): Cuiabá (MT) ocupa a 12ª posição do levantamento; Campo Grande (MS), a 18ª; e Goiânia (GO), a 23ª. Nenhuma atinge 10% da pontuação possível do índice

Por Ana Cavalcante

