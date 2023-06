Moradores de comunidade na fronteira recebem casacos e sopa quente em noite fria

Funcionários da Defesa Civil e voluntários de uma escolinha de futebol do município de Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande, se mobilizaram na noite de ontem (12), para ajudar os moradores da “Favelinha”, com distribuição de agasalhos e sopas. Segundo dados meteorológicos, a cidade de fronteira com Pedro Juan Caballero, registrou 10ºC.

Segundo o site Pora News, que acompanhou toda ação, relataram que os moradores dessa região sofrem com as condições precárias de moradia. “Além de agasalhos e da sopa quente, os moradores também receberam atenção e carinho por parte da equipe, que se dispôs ouvir suas necessidades e oferecer ajuda”, explicou o secretário de segurança da cidade, Marcelino Nunes.