Três unidades de saúde estão de plantão para vacinação no feriado de Santo Antônio

Três unidades de saúde de Campo Grande estão em plantão neste feriado de Santo Antônio para vacinação contra gripe e covid-19. O atendimento nesses locais segue até às 17h com disponibilidade de testes para coronavírus.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), os atendimentos em aberto neste feriado acontece nas unidades da UBS Dona Neta, na Rua Corá, bairro Guanandi; UBS 26 de Agosto, localizada na Rua Rui Barbosa, 4670, São Francisco; e USF Moreninha, na Rua Anaca, 645, Vila Moreninha III.

“A vacinação é uma forma de cuidar de nós mesmos e também dos que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que são mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes”, reforça superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

De acordo com o último relatório, de 2 de junho, aponta que 34,36% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 109,959 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

